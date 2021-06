Tom Coronel: “Automobilismo é “O” desporto em Portugal” | AutoSport

Na véspera do inicio da temporada 2021 do WTCR Tom Coronel e Nathanaël Berthon deixaram palavras muito elogiosas ao nosso país e dizem-se apreciadores dos portugueses.

A Comtoyou DHL Team Audi Sport, equipa dos dois pilotos, apresenta um Audi RS3 novo para esta competição. O experiente Coronel compete também no TCR Europa, mas com o antigo Audi RS3 e afirma que as mudanças são muitas para o modelo novo. Caixa de velocidade nova, motor novo e até uma melhor posição de pilotagem. Espera a equipa e os dois pilotos, que possam lutar por vitórias.

Em relação à alteração de Vila Real pelo Autódromo do Estoril, os pilotos são unânimes: Vila Real é especial, mas a escolha pelo Estoril foi a mais acertada pela situação que estamos a viver e pelo menos a competição regressa a Portugal.

“Vila Real para mim é algo especial – afirmou Coronel. Se pesquisarem por mim e virem o que já lá passei – quando bati na ambulância – momentos baixos, mas também momentos altos. A minha vitória, por exemplo. O que gosto é a mentalidade dos portugueses. O automobilismo é “O” desporto no país, as pessoas ficam completamente loucas quando chegamos a Vila Real, recebem-nos como heróis e isso é um sentimento muito especial. E claro, penso que os circuitos citadinos estão mais a meu favor. Desta vez é Estoril. É um circuito como os restantes, conheço a pista. Se procurarem por acidente de Tom Coronel, vêm que já conheço as proteções do circuito.”

Tom Coronel lembrou ainda que na sua opinião Vila Real deve voltar ao WTCR: “A história de Vila Real é demasiadamente grande para acabar agora, de certeza que vamos voltar.“

Para Nathanaël Berthon Vila Real é um circuito onde a equipa estudou muito bem o traçado e era mais a favor do carro que tinham.

“É uma pista muito especial, para ser honesto gosto muito de Vila Real, mas compreendo que não faça sentido sem público. Para mim é igual, Vila Real ou Estoril, desde que seja em Portugal, porque gosto muito do país. Vila Real era melhor para nós, com os grandes corretores e preparámo-nos muito bem para essa pista. É uma pena, mas vamos confiantes para o Estoril na mesma.“