Tiago Monteiro: “O meu programa desportivo não está decidido” (áudio) | AutoSport

Tiago Monteiro continua com a sua agenda muito preenchida com o seu trabalho de management de pilotos, mas continua à espera do regresso às pistas. Para já, o programa desportivo do piloto português não está definido, mas poderemos ver Monteiro de volta às pistas em algumas provas específicas. O AutoSport esteve à conversa com Tiago Monteiro no Mónaco, por altura do E-Prix do principado: