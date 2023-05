Tiago Monteiro: “É falso que já pendurei o capacete” | AutoSport

A ausência de Tiago Monteiro das pistas levou muitos a dizer que o piloto já tinha pendurado o capacete. Nada mais longe da verdade. De todos os pilotos que representaram a Honda no ano passado, Monteiro foi o único a ver o seu contrato renovado, sendo embaixador da marca e piloto oficial. Mas com o fim do WTCR, não houve ainda um programa interessante o suficiente para a marca. Mas Monteiro deixou a garantia que ainda tem muito para dar ao automobilismo.