Tiago Monteiro deve ficar fora do resto do fim de semana do WTCR | AutoSport

Depois de não ter marcado presença nos treinos livres da corrida da Rússia do WTCR, a última prova do ano, Tiago Monteiro foi enviado para uma unidade hospitalar para analisar o estado de saúde e deverá perder todo o fim de semana. O piloto sentiu algumas dificuldades respiratórias, o que no momento que atravessamos leva a que existam suspeitas de possível infeção por Covid-19.

O quadro clínico do piloto português será anunciado oportunamente pela equipa.