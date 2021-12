| AutoSport

Na sequência de um mal estar sentido no sábado de manhã, Tiago Monteiro foi levado para um hospital da região de Krasnodar, na Rússia, país onde se realizou a última jornada do FIA WTCR. Diagnosticada uma infeção respiratória bacteriana, o piloto permaneceu até quarta-feira nessa unidade hospitalar enquanto recebia tratamento.Tiago Monteiro foi repatriado para Portugal na quarta-feira à noite num avião médico privado.Será transferido para um hospital do Porto, onde continuará a ser tratado.

“Após cinco dias ao cuidado do pessoal no hospital na Rússia, a quem estou muito grato por cuidar de mim, estou de regresso a Portugal para continuar o meu tratamento”, confirmou o piloto em comunicado de imprensa enviado pela equipa. “Gostaria de agradecer à Honda, JAS Motorsport, e Discovery Sports Events por me ajudarem a organizar o meu regresso, bem como à Münnich Motorsport, Rosgonki, à FIA, e à minha equipa pessoal pelos seus cuidados, ajuda, e apoio enquanto estive no hospital. Sinto-me cada dia melhor e estou ansioso por continuar a minha recuperação em casa, em Portugal. Finalmente, também quero dizer um grande obrigado por todas as mensagens amáveis e incrível apoio que as pessoas têm oferecido; tem sido surpreendente e uma grande fonte de motivação durante estes dias.”