TCR: Novo Honda Civic Type R TCR apresentado | AutoSport

A JAS Motorsport revelou o novo Honda Civic Type R TCR, que será introduzido para a temporada de 2023.

O novo carro de corrida, que se baseia no último modelo de produção, o FL5 Type R, lançado no verão passado, baseia-se no grande sucesso alcançado pelos seus antecessores desde que o Type R estreou na competição TCR em 2015.

As principais características incluem um novo design exterior e um pacote aerodinâmico para melhorar o apoio aerodinâmico, um novo chassis para maior estabilidade em curva e maior segurança do piloto, sistemas de travagem e transmissão atualizados e uma versão do motor turbo de quatro cilindros e dois litros do veículo de produção do Tipo R, preparado para a corrida.

Foi criada um cockpit ergonomicamente refinado, segundo as mais recentes normas globais de segurança da FIA, e abriga um sofisticado display multi-canal para o piloto, fornecendo um nível de informação relevante mais elevado do que nunca.

Uma versão ‘endurance’, influenciada pelo conhecimento adquirido através do Programa de Corridas de Clientes NSX GT3, está também disponível para os clientes que planeiam participar em campeonatos como o VLN, 24h Series, IMSA Michelin Pilot Challenge e outros eventos de longa distância. Iluminação adicional, arrefecimento do piloto e travagem antibloqueio estão disponíveis juntamente com um sistema revisto de abastecimento de combustível ‘quick-fill’ e um visor mais sofisticado do cockpit para fornecer uma maior variedade de informação relevante ao piloto em tempo real.

O carro foi pela primeira vez para a pista no Circuito Tazio Nuvolari em Cervesina, Itália, no dia 5 de Dezembro pelo piloto da Honda Néstor Girolami e está agora a ser submetido a um minucioso programa de testes e desenvolvimento em pista antes das primeiras entreguas aos clientes.

O novo TCR Civic Type R continua uma longa e bem sucedida parceria entre a Honda e a JAS Motorsport que começou em 1998 e se intensificou quando a organização sediada em Milão foi escolhida para desenvolver o primeiro TCR Civic Type R para corridas e ralis de circuito de base em 2001.

A entrega aos clientes deverá ter início em Abril de 2023.

Mads Fischer, Líder do Projecto TCR da JAS Motorsport, afirmou: “Estamos encantados e entusiasmados por revelar o novo TCR Honda Civic Type R, concebido e construído pela JAS Motorsport, e enviamos os nossos mais sinceros agradecimentos à Honda por não só continuar a dar-nos a sua bênção para este projecto, mas também pelo seu renovado compromisso para com as corridas de clientes a nível mundial através de um programa de TCR do qual estamos incrivelmente orgulhosos de estar no centro”.