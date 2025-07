Portugueses no TCR World Tour em Vila Real: Daniel Teixeira e Michel Fernandes, orgulho e sonho realizado

Daniel Teixeira e Michel Fernandes, pilotos inscritos no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), tiveram uma participação notável na ronda do Kumho FIA TCR World Tour, que se realizou no Circuito Internacional de Vila Real. Este fim de semana especial permitiu-lhes competir com alguns dos melhores pilotos de carros de Turismo a nível mundial, pontuando simultaneamente para a competição nacional.

Daniel Teixeira: orgulho e competitividade em pista

O piloto de Murça, ao volante de um Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, demonstrou grande competitividade, mesmo com meios inferiores aos das equipas oficiais. Apesar de uma penalização de ‘Drive Through’ por não ter alinhado corretamente na grelha de partida, Daniel Teixeira terminou a primeira corrida em décimo lugar. Na segunda prova, enfrentou problemas numa das rodas que o obrigaram a abrandar o ritmo, finalizando em décimo segundo. Apesar dos contratempos, o seu ritmo foi evidente, registando a quinta melhor volta na primeira corrida, a segunda entre os pilotos de Hyundai. Teixeira expressou o seu orgulho por competir com a elite mundial e elogiou o apoio incansável do público de Vila Real, que considera tornar o evento “ímpar”.

Michel Fernandes: um sonho realizado no automobilismo

Para Michel Fernandes, o luxemburguês de origem portuguesa que pilotou um Peugeot 308 TCR assistido pela J. Santos Competição, participar no Kumho FIA TCR World Tour integrado no pelotão do CPV foi a concretização de um sonho. Na primeira corrida, Fernandes alcançou o décimo segundo lugar, e na segunda, garantiu o décimo quarto posto. O piloto de 42 anos, com quatro anos de carreira no automobilismo, mostrou-se entusiasmado com a experiência, destacando a impressionante velocidade dos pilotos de Turismo e a audácia com que abordam algumas curvas do circuito de Vila Real.

Próximos desafios no Campeonato de Portugal de Velocidade

Após a emocionante jornada em Vila Real, o Campeonato de Portugal de Velocidade irá regressar à ação em Jerez de la Frontera, de 31 de outubro a 2 de novembro. Antes disso, o Iberian Supercars e o Supercars España terão a sua próxima prova em Valência, entre 12 e 14 de setembro.

O Circuito Internacional de Vila Real é um dos mais emblemáticos traçados urbanos do automobilismo mundial, conhecido pela sua exigência técnica e pela paixão do público. A integração de provas nacionais em eventos internacionais como o TCR World Tour oferece uma oportunidade valiosa para os pilotos portugueses medirem forças com a elite global, elevando o nível competitivo e a visibilidade do automobilismo em Portugal. Este tipo de sinergia é crucial para o desenvolvimento da modalidade e para inspirar novas gerações de talentos.