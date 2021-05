Opinião: A importância das corridas de Vila Real | AutoSport

Há quem diga que as corridas são carros às voltas, a alta velocidade. É, de facto, uma definição algo simplista, mas que reflete a realidade para quem vê com um distanciamento que não permite mais. Mas para quem vive e sente as corridas… é muito mais que isso.

Para se entender o que são realmente as corridas é preciso ver de perto, com a mente aberta. A potência e a beleza das máquinas, o talento e a coragem dos pilotos, o caos organizado nas boxes das equipas… um sem número de pormenores que merece ser analisado só por si, num espetáculo dentro do espetáculo. Mas as corridas são ainda mais do que isso.

Essa lição foi-me ensinada em Vila Real, considerada a capital do automobilismo em Portugal. Uma cidade onde a paixão pelas corridas ganha uma dimensão extra. Mas não há muito anos, essa paixão era referida como algo do passado, por vezes sem a devida importância e quem passava pela capital transmontana sem “entender de corridas”, não imaginava que as ruas daquela cidade receberam alguns dos maiores talentos do mundo e que foi olhada como uma das pistas mais desafiantes. Mas a tal paixão que para alguns era algo do passado, fervilhava no coração de outros, de tal forma que houve necessidade de materializar essa paixão com o regresso das corridas que, à velocidade de uma volta de qualificação, passaram de um evento para relembrar os velhos tempos, para um dos eventos de eleição do mundial FIA de turismos, desejada agora por outras grandes competições.

A forma como se passou a falar de Vila Real encheu de orgulho todos os envolvidos, ou seja, toda a cidade, além de todo o país. Não é fácil viver em Vila Real nos dias que antecedem as provas, porque as limitações do trânsito e da liberdade de circulação não poucas vezes provocam dores de cabeça. Mas essas dores de cabeça são encaradas pela maioria como um pequeno preço a pagar para receber uma festa sem igual.

Mas não se trata só de receber os estrangeiro da melhor forma, à boa maneira portuguesa. As corridas são muito mais do que isso. São uma janela privilegiada que se abre, que permite que o mundo, por um fim de semana, olhe com atenção para uma cidade do interior de Portugal, algo que durante o resto do ano seria impensável. Essa janela mostra a beleza de uma região que merece ser visitada e que não raras vezes é vista pela primeira vez graças às corridas. Uma região que apaixona quem vem para ver as corridas e que acaba por ficar, porque afinal há tanto mais para ver. Uma região que lucra com investimento feito, pois o retorno é muito maior do que aquele que é calculado no final das edições. O maior retorno são os laços que se criam.

Graças às corridas, pessoas que nunca se cruzariam conhecem-se e criam laços de amizade que perdurarão por uma vida, ou laços profissionais que podem beneficiar a cidade e a região. Graças a essas ligações surgem ideias e projetos que, de alguma forma, podem melhorar a vida de algumas pessoas. Essa melhoria faz com que as pessoas queiram ficar, o que nem sempre é fácil numa cidade do interior de Portugal e por essas pessoas ficarem, mais ligações se podem criar.

Numa altura em que nos foi retirada a possibilidade de viver como gostaríamos os laços que temos com os outros, nota-se ainda mais a falta das corridas. A falta que faz estar com pessoas com quem se tem pouco contacto durante o resto do ano, mas que naqueles meses, por força das responsabilidades, têm de conviver quase diariamente. Não é raro vermos no final do evento pessoas esgotadas a dizerem que foi a última vez que ajudaram, mas passado dois anos estão ansiosas por voltar a fazer as corridas. Porque as corridas permitem fazer algo que aproxima pessoas, que mostra ao mundo o melhor que há em Portugal.

É por isso que as corridas são importantes. Os pilotos às voltas são apenas a cereja no topo de um bolo que tem tanto para dar. E isto é válido para as corridas de Vila Real, que são vistas como um palco de eleição pelo WTCR, para a Rampa de Boticas que é agora considerada a referência a nível europeu, para o rali de Portugal, sempre visto como um dos melhores do ano, para a F1, o MotoGP e tantas outras corridas em Portimão que elogiam de forma unânime a organização das provas, o WRX em Montalegre e todas as provas que se organizam em Portugal. Com as corridas, mostramos que podemos ser os melhores e ainda melhoramos com isso.

As corridas são carros a andar às voltas a alta velocidade? Sim e gostamos disso. Mas são muito mais do que está à vista.