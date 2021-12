O balanço dos nossos pilotos internacionais (Velocidade) | AutoSport

O fim do ano é uma altura propícia para revisões da matéria dada e para balanços. Depois de mais uma época desportiva intensa e dura, temos motivos para nos orgulhar dos nossos pilotos internacionais.

É habitual termos portugueses nos quatro cantos do mundo e como tal é normal que tenhamos muitos pilotos a competir fora de portas nas mais diversas competições, mas nesta lista incluiremos apenas os que militam em competições mais relevantes fora de portas.

António Félix da Costa – Fórmula E / WEC

Mais um ano repleto de corridas para o piloto de Cascais. Na Fórmula E (1 vitória, 3 pódios) começou o ano a defender o seu título, mas alguma instabilidade na equipa e problemas na gestão dos pneus traseiros no monolugar da DS Techeetah complicou a época ao piloto luso, que esteve na luta pelo título até ao fim. Acabou em oitavo lugar, num campeonato onde a competitividade falou sempre mais alto, mas conseguiu uma vitória no Mónaco, numa das melhores corridas vistas naquelas ruas, com uma manobra espetacular mesno no final. No WEC (1 vitória, 4 pódios) foi a estrela do #38 da JOTA, especialmente em Le Mans, onde foi o piloto com mais horas ao volante, lidando de forma perfeita com as condições de pista variáveis no início da prova, com stints espetaculares. Não trouxe tantos canecos para casa este ano como em 2020, mas o nível manteve-se e conquistou o terceiro lugar no WEC e ainda venceu em casa, o que já não acontecia há muito. Ainda foi dar uma “perninha” no Brasil na Stock Car onde mostrou a sua versatilidade e venceu uma das duas corridas que fez.

Filipe Albuquerque – WEC / IMSA

Depois do brilharete que fez em 2020, conquistando os títulos no WEC e no ELMS em LMP2, sendo assim o “rei dos LMP2”, apostou no IMSA (3 vitórias, sete pódios) onde voltou a fazer uma época a tempo inteiro, ao lado de Ricky Taylor, na WTR, equipa que o recebeu este ano. A adaptação a uma nova realidade e a um novo carro foi rápida e venceu logo as 24h de Daytona, estando em pista nos momentos chave da prova, o que mostra a qualidade do piloto de Coimbra. Acabou o ano como vice-campeão e o título escapou por muito pouco, com a grande final em Petit Le Mans a sorrir ao #31 da AXR. No WEC mostrou a sua classe e conseguiu duas vitórias e dois pódios, mas devido à sobreposição de datas teve de faltar à prova de Portimão, o que o colocou fora das contas pelo título. Mas mostrou mais uma vez que é dos melhores no endurance.

Tiago Monteiro – WTCR

Começou o ano com uma vitória na Alemanha e parecia bem encaminhado para lutar pelo título, mas a ronda no Estoril foi um pouco o reflexo da sua época. Começou muito bem mas, o infortúnio tratou de complicar a vida ao piloto da Honda. Foi caindo na classificação e terminou o ano longe dos lugares que pode e deve disputar. Acabou o ano no hospital com uma infeção pulmonar que assustou, no final de mais uma época madrasta.

Miguel Ramos / Henrique Chaves – GTWC

A dupla que venceu o GT Open em 2020, mudou-se para o GTWC na categoria Pro AM e voltou a mostrar talento. A dupla portuguesa Miguel Ramos e Henrique Chaves continuou a colecionar troféus com os títulos na Sprint Cup e o título absoluto na melhor competição de GT´s do mundo, na sua categoria. A experiência e a irreverência em dose certa, numa dupla que se entende muito bem dentro e fora de pista. A fórmula de sucesso de 2020 voltou a resultar em 2021.

Miguel Cristóvão – UCS

Miguel Cristóvão sagrou-se Bicampeão da Ultimate Cup Series. A competição de endurance, um bom palco de iniciação para outros voos, voltou a sorrir a Cristóvão que colecionou mais triunfos que lhe valeu o bicampeonato, terceiro título em 3 anos ( em 2019 foi Campeão das GT4 South European Series. Mais uma excelente época para o piloto luso.

Miguel Gomes – Euro NASCAR 2 Series

O piloto português Miguel Gomes foi o primeiro luso a participar numa competição oficial da NASCAR. Nas contas finais do campeonato, Gomes ficou na 15º posição da geral e conseguiu ainda o terceiro posto nas categorias Rookie e Legend. Boa época de estreia.

Manuel Espírito Santo / Guilherme Oliveira / Pedro Perino – F4

São as mais novas esperanças do automobilismo nacional. Este trio de pilotos fez a sua estreia nos monolugares, depois de largarem os Karts, com Espírito Santo e Oliveira a competirem na F4 espanhola, enquanto Perino foi para a F4 italiana. Os dois primeiros mostraram potencial e Oliveira até conseguiu um pódio este ano. Espírito Santo terminou em 15º na geral ( 11º na classificação para rookies), enquanto Oliveira foi 13º na geral (10º nos rookies). Perino teve uma época um pouco mais dura mas conseguiu também mostrar o seu potencial. Terminou em 15º na classificação para rookies.

Zdeněk Chovanec – F3

Chovanec competiu este ano em algumas corridas da F3. O piloto Checo-Venezuelano corre com as cores portuguesas e fez oito corridas no FIA F3 e duas na F3 Asiática, além de ter corrido também na Euroformula Open Championship, depois de no ano passado ter competido na F4 italiana e na Fórmula 4 UAE Championship.