Nürburgring: duplo desafio para Tiago Monteiro | AutoSport

Tiago Monteiro está de regresso a Nürburgring para disputar a corrida de resistência pelo terceiro ano consecutivo, no mesmo fim-de-semana que marcará o arranque do WTCR no mesmo traçado. Mas quais são as diferenças entre o carro TCR que usará nas 24h e no que usará no WTCR? E as maiores dificuldades? Tiago Monteiro explicou-nos.

“É um exercício bastante complicado, por acaso” – esclareceu o piloto português. “Mais do que parece. O carro de fora é praticamente igual, mas depois há muitas alterações técnicas no carro. O carro que vou utilizar nas 24h tem ABS, por exemplo. Que é uma vantagem quando o piso está escorregadio, mas que não é tão agradável de pilotar no seco. Para corridas de resistência deve ser melhor. De resto, tem amortecedores diferentes, pneus diferentes, algumas peças diferentes, ainda mais este ano, que o carro das 24h não terá as atualizações de 2021 que o WTCR tem.”

Para Monteiro o facto de pilotar dois carros no mesmo fim de semana tem uma grande vantagem, que é conhecer melhor a pista. Mas no caso do português, o Nordschleife já não tem assim tantos segredos.

Vai ser ainda mais diferente e saltar de um para o outro, tem algumas vantagens – como o conhecimento da pista, é verdade – mas a grande dificuldade é chegar ao limite em cada carro. Quando falo no limite, é aqueles décimos de segundo que fazem a diferença. Para isso é preciso confiança. É um desafio que gosto e aceito muito bem os riscos que isso traz. Vamos tentar vencer pela terceira vez consecutiva, o que para mim é um desafio extra.