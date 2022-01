Nova geração do Honda Civic Type R TCR pode chegar este ano | AutoSport

O protótipo da 11ª geração do Honda Civic Type R vai ser revelado no salão automóvel de Tóquio na próxima semana. Depois disso, e para fazer frente aos mais recentes modelos das construtores concorrentes, a JAS Motorsport deverá produzir em 2022 uma nova versão do modelo TCR para competição, substituindo os atuais que vão para a quinta época de ação em pista, avança a publicação Touringcartimes.com.

Fonte da Honda Racing, questionada pela publicação sobre a possibilidade do lançamento ocorrer este ano, explicou que qualquer informação será apenas comunicada numa data mais próxima ao lançamento.

Podem ser boas noticias para Tiago Monteiro e os restantes pilotos da Honda no WTCR, já que embora o modelo de 2021 tenha sofrido algumas alterações, numa tentativa de se aproximar dos adversários, mostrou ainda diferenças para os restantes carros.