Mikel Azcona é o último ‘Rei’ do WTCR | AutoSport

Nem foi preciso terminar a última sessão de qualificação da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) em Jidá, Arábia Saudita, para Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) fechar as contas do título mundial.

Sem conseguir competir de igual para igual, visto que os Honda Civic Type R TCR continuam a ser os carros mais pesados do pelotão do WTCR na última ronda da história da competição, Néstor Girolami não foi além do 12º lugar na grelha de partida para ambas as corridas de amanhã em Jidá, bastando ao piloto espanhol, que trazia uma vantagem de 60 pontos para o argentino no início do fim de semana, passar à Q3, o que aconteceu. A BRC Hyundai N Squadra Corse também venceu o título mundial por equipas, o terceiro desde 2018.

A pole position para a primeira corrida do fim de semana, que se realiza às 16h45 de amanhã, foi conquistada por Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR), enquanto Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) foi o 10º mais rápido na Q2 e por isso sairá da liderança da grelha na corrida 2, a última de sempre do WTCR e que está agendada para as 19h15.

O filme da qualificação:

Utilizando uma boa estratégia coletiva, a BRC levou Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) ao topo da tabela de tempos na Q1, com o tempo de 1:16.423s, depois do piloto espanhol apanhar boleia de Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) e Nicky Catsburg (Hyundai Elantra N TCR) no rápido circuito de Jidá. Enquanto isto, a mesma estratégia não funcionou com Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) e Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR).

No final da primeira fase da sessão de qualificação, Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) não foi além do último tempo sendo eliminado, assim como Daniel Nagy (Cupra León Competición TCR) e Ahmed Bin Khanen (Audi RS 3 LMS TCR).

Na Q2, voltando a sair para voltas rápidas sozinho, Girolami não foi além do 12º tempo, último na tabela de tempos, terminando a sessão de qualificação ainda com uma lesão e a assistir aos festejos da BRC e Mikel Azcona pelo triunfo na última época do WTCR.

Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) iniciará a última corrida de sempre do WTCR desde a pole position, com a grelha invertida dos dez primeiros na Q2. O piloto húngaro igualou o tempo de Rob Huff Cupra León Competición TCR e só ficou com o 10º tempo por foi o primeiro dos dois pilotos a registar a marca.

Na Q3, Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR) foi o primeiro dos cinco mais rápidos da fase anterior a sair para a pista e cumprir a sua volta rápida. O neerlandês foi batido pelos tempos de Mikel Azcona e depois por Norbert Michelisz (1:16.469s).

Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR) foi o penúltimo a sair para a pista e completou a sua volta com um tempo mais lento do que os anteriores adversários, enquanto o quinto piloto em pista, Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR), conquistou a última pole position do WTCR com o tempo de 1:16.362s.