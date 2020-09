Hyundai revelou novo Elantra N TCR

A Hyundai apresentou oficialmente a sua mais recente proposta para as corridas de carros de turismo com especificação TCR, o Elantra N TCR, que se junta aos já existentes i30 N e Veloster N. Depois de ter ganho os dois últimos anos de WTCR, em 2018, com Gabriele Tarquini, em 2019 com Norbert Michelisz, a que se juntou o título de Josh Files no TCR Europa, o novo Elantra N TCR, que já tem vindo a testar há algum tempo, está pronto para rumar às pistas: “Após três meses de trabalho de teste e desenvolvimento estou muito feliz por poder finalmente revelar o Elantra N TCR ao mundo.

A realização da primeira exibição pública do carro na China mostra os nossos planos globais para que os carros reforcem a Hyundai Motorsport em séries de corridas em todo o mundo. Ao começar com uma folha de papel limpa, os designers e engenheiros do departamento de corridas-cliente puderam aproveitar a oportunidade para melhorar ainda mais o desempenho global do carro, bem como utilizar todo o conhecimento e experiência adquiridos em dois anos de corridas com o i30 N TCR e o Veloster N TCR. O Elantra N TCR juntar-se-á a eles na nossa gama de carros TCR disponíveis, e estou confiante de que partilhará o mesmo nível de sucesso. Já fizemos grandes progressos no desenvolvimento do chassis com vários pilotos diferentes para criar um pacote global forte para os nossos clientes, para lhes permitir continuar o sucesso da Hyundai Motorsport Racing na competição TCR”, disse o Diretor da Hyundai Motorsport Team, Andrea Adamo. Curiosamente, numa altura em que a marca retirou os seus carros da ronda de Nurburgring, no fim-de-semana passado, explicando que “a Hyundai Motorsport tem a sensação de que nem a empresa nem as nossas equipas de clientes recebem tratamento igual na série, face a outros concorrentes, e não se sente bem-vinda”.