Golpe duro no WTCR: Lynk & Co suspende programa | AutoSport

A Lynk & Co Cyan Racing suspendeu, com efeito imediato, o seu programa na Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR), justificando esta decisão com preocupações de segurança relativas à questão dos pneus.

Recordamos que a jornada alemã do WTCR foi cancelada por motivos de segurança, depois das dúvidas levantadas por várias equipas, o que levou a uma investigação interna da Goodyear ao que tinha acontecido no Nürburgring, Em Itália, na ronda passada, foram vários os pilotos com furos durante as duas corridas, que já não contaram com a presença dos 5 carros da Lynk & Co. A estrutura decidiu mandar os carros de volta à box após a volta de aquecimento de ambas as corridas, depois da saída de pista muito perigosa de Yvan Müller nos treinos, causada por um furo.

A Lynk & Co, em comunicado oficial onde anunciou a sua decisão de suspender o programa desportivo, argumenta ainda que o “Lynk & Co 03 TCR tem sido, de acordo com o ‘Balance of Performance do WTCR, o carro mais pesado do pelotão desde a sua introdução em 2019 – correndo atualmente 80 kg mais pesado do que o modelo líder do campeonato Hyundai Elantra N TCR. Isto significa que os carros Lynk & Co da Cyan Racing têm sido mais frequente e severamente afetados pelas falhas dos pneus de 2022”:

É explicado no comunicado, que a equipa esperou por uma solução do WTCR “na semana que antecedeu a próxima corrida em Anneau Du Rhin em França”, mas que não foi encontrada, levando a Cyan Racing, “depois de consultado o Geely Group Motorsport”, que detém a marca Lynk & Co, decidiu suspender o programa.

“Temos um pneu este ano que não consegue lidar com o ‘Balance of Performance’ e o ‘Compensation Weight’ para todos os carros em todas as pistas. E o nosso carro é o mais pesado de todos. Como resultado, os nossos pilotos estão sujeitos a falhas de pneus a alta velocidade e a acidentes. Não é simplesmente possível para a Cyan Racing continuar a temporada de forma segura”, disse Fredrik Wahlén, diretor de equipa da Cyan Racing. “É a decisão mais difícil que alguma vez tomámos, pois cada membro da Cyan Racing está aqui para ganhar e sacrificou muitas coisas para chegar onde estamos hoje, mas não podemos correr de forma segura nas atuais circunstâncias e a segurança é a nossa prioridade número um. Queremos agradecer à FIA pelo seu apoio durante estas difíceis circunstâncias”.

“Tem sido uma situação prolongada e incrivelmente frustrante para a equipa, para os pilotos, parceiros comerciais e fãs, uma situação que progressivamente nos tem empurrado para fora do campeonato. Estamos muito gratos pelos esforços da FIA na tentativa de encontrar uma solução. Infelizmente, o esforço combinado dos ´stakeholders´ do WTCR não conseguiu apresentar uma solução satisfatória para permitir à Cyan Racing participar no WTCR de forma segura”, disse Alexander Murdzevski Schedvin, diretor do Geely Group Motorsport.

A decisão significa que os cinco carros da equipa cinco vezes campeã mundial, não participará nas corridas deste fim de semana em Anneau Du Rhin em França ou em qualquer uma das rondas ainda por confirmar da temporada 2022 do WTCR, o que deixa apenas 12 carros na grelha da competição.