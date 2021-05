François Ribeiro: “Vila Real é a casa do WTCR em Portugal” | AutoSport

Não é todos os dias que vemos um promotor de uma grande prova internacional mostrar tanto empenho em trazer provas para o nosso país. Mas felizmente é uma realidade que começa a ser cada vez mais comum.

O trabalho que tem sido feito nas grandes provas que visitam o nosso país tem sido regularmente elogiado e Vila Real é mais um bom exemplo. François Ribeiro, responsável pelo WTCR, fez questão de alinhavar o acordo com Vila Real para os próximos anos e deixou claro que o WTCR em Portugal, só faz sentido na capital transmontana:

“O Presidente Rui Santos disse que eu sou um amigo de Vila Real e fico muito contente com isso, pois reflete a realidade. Adoro o circuito, adoro a cidade, assim como trabalhar com os responsáveis pelo circuito. E quando o Rui me ligou a dizer que seria muito difícil haver prova eu entendi, pois se há um evento que não faz sentido sem os fãs é Vila Real. É impensável que um evento que significa festa, São João, pessoas reunidas nos jardins, nas varandas, nas ruas, não tenha público.”

“Por isso, quando o Rui falou comigo disse-lhe ́tenho uma alternativa para a mesma data, mas fazemos um compromisso de trazer de volta as corridas onde elas pertencem e para mim a casa do WTCR em Portugal é Vila Real ́. Temos um acordo que espero seja materializado em contrato para regressarmos depois da pandemia por mais três anos.”

A ida para o Estoril foi fácil de alinhavar segundo Ribeiro, que fez o contacto com os responsáveis do circuito. A porta estava já aberta pois o francês já trabalhou com o Estoril em provas do FIM EWC . Mas Ribeiro deixou claro que esta oportunidade seria apenas para este ano e que em 2022, se a pandemia permitir, o WTCR regressará a Vila Real.