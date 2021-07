Fórmula E, António Félix da Costa: “Foi um dia difícil” | AutoSport

O primeiro dia de verdadeira competição em Nova Iorque não sorriu a António Félix da Costa, com uma corrida em que não pontuou, o que era o objetivo do português.

A qualificação no Grupo 1 complicaria sempre a vida do piloto da DS Techeetah, mas Félix da Costa estava motivado para recuperar e subir até aos pontos. Infelizmente, o #13 não conseguiu ganhar posições ao contrário de outros concorrentes diretos que fizeram excelentes recuperações. Félix da Costa não pontuou, mas manteve-se no Grupo 1 de qualificação, o que implica que hoje será mais um dia de muito trabalho.

No final da corrida de ontem, Félix da Costa admitiu que o ritmo de corrida não foi o melhor:

“Foi um dia difícil. Estava feliz com o carro durante o dia todo, especialmente em qualificação, e a posição conquistada na qualificação não foi má considerando que estamos no Grupo 1. Arrancamos de 13 e estávamos confiantes de que poderíamos avançar, mas não tivemos o ritmo para atacar e ganhar lugares, por isso acabamos mais ou menos onde começamos. Zero pontos hoje, mas confiante de que podemos dar um passo em frente e a malta da equipa está a trabalhar forte para garantir que o carro melhora. Novo dia amanhã, vamos a isso”!