“Formato atual” do WTCR termina no final desta época | AutoSport

O promotor da Taça do Mundo FIA de Carros de Carros Turismo (WTCR), a Discovery Sports Events (DSE), anunciou que o “formato atual” da competição vai terminar no final da corrente temporada, estando a trabalhar, juntamente com a World Sporting Consulting (WSC) – detentora dos direitos e regulamentos dos carros TCR – num novo formato de evento único que mostrará a categoria, promovendo ao mesmo tempo uma maior sustentabilidade.

A competição tem passado por um período negro após os anos marcados pela pandemia e em 2022 apresentou uma grelha mais curta e um calendário que sofreu bastantes alterações e com dificuldades em garantir o nível mundial a que a competição está obrigada. Para além disso, o diferendo com Lynk & Co levou à retirada dos 5 carros da grelha, numa decisão que não ficou devidamente esclarecida. A maior festa do ano acabou por ser em Vila Real e mesmo assim, a organização portuguesa avisou seriamente a DSE que seria preciso mais esforço da sua parte para se continuar a realizar a ronda no Circuito Internacional de Vila Real.

A DSE realçou o seu foco na competição de Turismos 100% elétricos, o ETCR, enquanto trabalha no desenvolvimento de uma nova competição dos TCR. “Afastando-se do atual formato do WTCR, a DSE e a WSC procurarão desenvolver uma competição que promova a participação internacional ainda mais do que o WTCR é atualmente capaz de fazer, mas ainda utilizando os regulamentos técnicos existentes do TCR”, pode ler-se no comunicado do promotor deste competição.

A FIA, através do Presidente da Comissão de Carros de Turismo, Alan Gow, confirmou que “existe necessidade de identificar e avaliar qual é o melhor e mais sustentável futuro para as corridas de carros de turismo como parte do portfolio da FIA”. Gow acrescentou que o “objetivo seria manter um título mundial de carros de turismo com motor convencional e assegurar que a competição seja forte e prestigiosa”.

Todos os pormenores serão revelados mais tarde “no caso do formato proposto ser aprovado pela FIA”, avançou a DSE, que garante ainda que está a estudar um novo formato da competição de TCR a nível mundial de apenas um evento anual. O ETCR mantém-se inalterado em 2023.