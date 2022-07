Circuito Vila Real, WTCR: Lynk & Co dominadores no segundo treino; Monteiro foi 11º | AutoSport

Cinco carros da Lynk & Co ficaram colocados nas seis primeiras posições da tabela de tempos no segundo treino livre da ronda portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). Yann Ehrlacher foi o piloto mais rápido do derradeiro treino no Circuito Internacional de Vila Real, com o tempo de 1:59.300s, batendo Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) por 0.556s, o único piloto não-Lynk & Co no top 5.

Santiago Urrutia foi novamente um dos pilotos mais rápidos do treino, a 0.788s do tempo estabelecido por Ehrlacher.

Desta feita foi Néstor Girolami o piloto Honda mais rápido, no sétimo posto da tabela de tempos atrás de Ma Qing Hua, Yvan Müller e Thed Björk. Ainda dentro do top 10 ficou outro piloto aos comandos de um Honda Civic Type R TCR, Esteban Guerrieri. O argentino foi o nono mais rápido, entre Rob Huff (Cupra León Competición TCR) e Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR), que foi 10º.

Tiago Monteiro foi o décimo primeiro mais rápido da sessão, a apenas 0.007s do piloto marroquino no 10º lugar.

A sessão de qualificação tem início marcado para as 17h05.

