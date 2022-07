Circuito Vila Real, Ni Amorim: “As queixas de Vila Real não são um ataque à FPAK” | AutoSport

Ni Amorim, Presidente da FPAK falou sobre as declarações do presidente do município de Vila Real, o Presidente Rui Santos, que se queixou de falta de apoios e questionou também a posição da FPAK. Amorim entende as queixas de Vila Real, diz que tudo fará para ajudar a chegar às entidades governamentais, além de explicar o como os valores das taxas que são pagas à federação são divididas. A pedido do AutoSport, Ni Amorim fez também o balanço da velocidade nacional.