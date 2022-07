Circuito Vila Real: Galeria de imagens do 1º dia | AutoSport

Veja algumas das imagens que marcaram o primeiro dia de do Circuito Internacional de Vila Real. Hoje, a capital transmontana deu as boas vindas aos pilotos, numa parada de carros que passou pelo centro da cidade, onde decorreu a primeira sessão de autógrafos. Centenas de fãs estiveram presentes para tirar fotos com Tiago Monteiro, Miguel Oliveira e o resto da comitiva do WTCR. Seguiu-se o habitual Track Walk e um sunset onde os pilotos puderam disfrutar dos últimos momentos de calma antes da ação em pista.