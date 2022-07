Circuito Vila Real: Entrevista exclusiva com Tiago Monteiro | AutoSport

Em entrevista exclusiva ao AutoSport, Tiago Monteiro identificou as principais razões ao início de época menos bem conseguido aos comandos do Honda Civic Type R TCR. O piloto da Engstler Honda Type R Liqui Moly Racing Team salientou o muito peso que o carro japonês carrega neste momento, esperando que após a ronda portuguesa do WTCR possa algum do peso ser retirado.

Monteiro ainda falou sobre o novo Honda Civic que deverá começar brevemente os testes em pista e sobre a sua estrutura de gestão de pilotos, a Skywalker Racing Management.