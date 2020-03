Circuito Internacional de Vila Real: “Voltaremos a ter corridas em 2021”

A difícil situação que o país enfrenta afeta o desporto motorizado de forma vincada e as Corridas de Vila Real, quase inevitavelmente também serão afetadas. Mas José Silva, Presidente da Associação Promotora de Vila Real, optou por um discurso positivo e ambicioso:

“A vida continua e não queremos que a ela pare. Todos temos de dar o nosso contributo para o combate a este flagelo que agora nos atinge, mas isso não pode significar que tudo irá ficar parado ou acabar. Queremos e devemos olhar para futuro com vontade de regressar à normalidade e essa normalidade, para nós, inclui as corridas de Vila Real. É algo que não queremos perder. No cenário mais provável das corridas não se realizarem, as pessoas entenderão, pois vivemos tempos conturbados, mas tal não implica que o futuro do Circuito Internacional de Vila Real esteja em causa.”

O acordo entre Vila Real e o WTCR é de dois anos, mas José Silva deu mais pormenores sobre esta situação:

“Existe um acordo de dois anos entre o CIVR e o WTCR. O promotor queria um contrato de maior duração (quatro anos) mas o Sr. Presidente do Município de Vila Real, Eng.º Rui Santos, entendeu que apenas deveria assinar um acordo de dois anos, já que o mandato termina em 2021 e outro se iniciará nesse ano. Assinou-se um contrato de dois ano, com mais dois de opção. Se nada de anormal acontecer, voltaremos a ter corridas em 2021.”

