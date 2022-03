Circuito Internacional de Vila Real com as cores da Ucrânia | AutoSport

São inúmeras as demonstrações de solidariedade que se têm registado ao longo das últimas semanas por todo o país. As imagens que chegam da Ucrânia são cada vez mais chocantes e têm motivado inúmeros gestos solidários. O Circuito Internacional de Vila Real também se quis associar à onda de solidariedade e pintou com as cores da bandeira ucraniana a rotunda de Mateus. Esta rotunda tem sido pintada com as cores escolhidas para as Corridas de Vila Real, no ponto mais alto do traçado transmontano, que antecede a famosa Descida de Mateus. Esse ponto tem agora as cores de um país que vai sendo destruído pela guerra. Um gesto simples, fruto da iniciativa do Eng. Jorge Machado, mas carregado de simbolismo.

Imagens: Multitec Manuel Taveira