Circuito Internacional de Vila Real: “A probabilidade de termos corridas este ano é muito baixa”

José Silva, presidente da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, não escondeu que a situação que vivemos atualmente poderá significar que não teremos corridas de Vila Real em 2020. O responsável pela APCIVR falou ao AutoSport e falou de forma aberta:

“Vivemos num momento de grande incerteza. A cada dia que passa somos confrontados com notícias e novos planos de ação, pelo que temos de avaliar a situação diariamente. Ainda antes deste surto chegar ao nosso país, estávamos a trabalhar vários cenários, um dos quais era a não realização das corridas. As pessoas já repararam que a divulgação feita não está ao nível da que estaríamos a fazer num ano dito normal e além disso, os contactos que temos desenvolvido com os promotores e prestadores de serviços têm sempre em conta esta possibilidade. Não podemos contratar um serviço, havendo a possibilidade da corrida não ser feita. Já há cerca de um mês que estamos a acautelar esta situação, até para salvaguardar os encargos que são muitos.”

“Na última semana as coisas alteraram-se significativamente e as dúvidas adensaram-se. Como presidente da APCIVR, neste momento, essa não é a nossa grande preocupação. Valores mais altos se levantam e neste momento a grande preocupação da nossa associação é o combate a esta pandemia e o bem estar das pessoas. As corridas, que são a nossa paixão, têm de ficar para segundo plano, pois há outras prioridades nesta fase. Mas devo ser honesto com todos os nossos fãs e, apesar de sem certezas e da situação ser muito volátil, as expetativas de termos corridas em Vila Real são muito diminutas. Olhando para o que o nosso governo diz e atentando a que esta situação se pode arrastar até maio, é um facto que a probabilidade de termos corridas este ano é muito baixa, como as pessoas compreenderão.”

