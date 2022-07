Circuito de Vila Real: Que competição internacional é a melhor solução para o CIVR? | AutoSport

No último dia de festa do Circuito Internacional de Vila Real, o presidente da Câmara Municipal deixou o futuro do CIVR em aberto, dizendo que são precisos mais apoios por parte de todas as entidades envolvidas. Mais ainda, deixou no ar que o WTCR não é a única solução para o traçado transmontano e que outros promotores já demonstraram interesse em correr na “Bila”. Rui Santos falou do DTM, das competições de Stéphane Ratel e de Jésus Pareja . Também foi público que a Fórmula E esteve prestes a passar pela capital transmontana, não fosse a evolução desfavorável da Pandemia.

O desafio desta semana é tentar entender o que os leitores do AutoSport consideram a melhor solução para o CIVR? Que competições poderiam ser indicadas para o traçado citadino? Que tipo de máquinas se adequam melhor ao traçado? Deixamos algumas das opções mais faladas recentemente, mas a caixa de comentários pode e deve ser usada para dar outras hipóteses.

