Circuito De Vila Real: Que competição internacional é a melhor solução para o CIVR? – Resultados | AutoSport

No último dia de festa do Circuito Internacional de Vila Real, o presidente da Câmara Municipal deixou o futuro do CIVR em aberto, dizendo que são precisos mais apoios por parte de todas as entidades envolvidas. Mais ainda, deixou no ar que o WTCR não é a única solução para o traçado transmontano e que outros promotores já demonstraram interesse em correr na “Bila”. Rui Santos falou do DTM, das competições de Stéphane Ratel e de Jésus Pareja . Também foi público que a Fórmula E esteve prestes a passar pela capital transmontana, não fosse a evolução desfavorável da Pandemia.

O desafio desta semana é tentar entender o que os leitores do AutoSport consideram a melhor solução para o CIVR? Que competições poderiam ser indicadas para o traçado citadino? Que tipo de máquinas se adequam melhor ao traçado?

Os resultados não mostram um caminho específico e há três competições que recolheram a maioria dos votos: O DTM foi a mais votada, com 32.6% dos votos, seguido de muito perto da Fórmula E (29%) e da manutenção do WTCR (26.5%). O GT Open recebeu apenas 5.4% dos votos, seguido do GTWC (3.3%) e por fim, a opção “Outros” ficou-se pelos 2.8%.

Na questão sobre o tipo de máquinas é a melhor solução para o CIVR há uma tendência contraditória pois os TCR foram votados como as máquinas mais indicadas para o traçado transmontano (36.8%), seguidos dos monolugares (24.9%), com os GT3 muito perto (24.3%). Os GT4 receberam apenas 14.1% dos votos.

Olhando para estes resultados, conseguimos entender que o WTCR é ainda uma solução válida, mas o DTM é olhado com muito interesse pelos fãs. Já foi dito, e o AutoSport sabe também, que há discussões com o promotor alemão e que a vinda a Vila Real interessa. Mas não podemos esquecer que os DTM são agora GT3 e não deixa de causar alguma estranheza ver que o melhor campeonato de GT3 da europa e onde correm portugueses, o GTWC (que enviou representantes para ver a festa de Vila Real e gostou do que viu – havia a hipótese real da vinda em 2020) recebeu apenas 3.3%. O nome DTM é ainda muito sonante assim como a Fórmula E. Os fãs gostariam de ver António Félix da Costa a percorrer as ruas de Vila Real e é sem dúvida uma opção interessante do ponto de vista de visibilidade e de impacto no público, com um piloto português a ser uma das estrelas da competição, como é Tiago Monteiro no WTCR. Esta sondagem serve apenas para “sentir o pulso” à vontade dos fãs. Ainda muito vai ser dito sobre o CIVR, mas parece certo que não faltam interessados em sentir o apoio do público português.

Vox Pop

Scuderia Fast Turtle

Formula E seria fixe

Mas depois acontece como a de Lisboa. Tudo pronto e a camara ou governo voltam atras na palavra. Agag odiou isso e ate me admira querer voltar a Portugal

TEXAS

WTCR, sem duvida. É o melhor campeonato da FIA em termos de incerteza, competitividade e não há dúvida que é uma fórmula vencedora (joker lap é um mais valia) na “Bila”.