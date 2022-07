Circuito de Vila Real. O recado aos promotores, à FPAK e ao governo | AutoSport

Rui Santos, presidente do município de Vila Real foi muito claro na sua mensagem. Ou as coisas mudam ou o futuro do Circuito de Vila Real está em risco. Rui Santos apontou o dedo aos promotores do WTCR, cujo esforço para melhorar o espetáculo foi mínimo, à FPAK cuja postura não tem sido do agrado e até à falta de apoios do governo para a prova. Um aviso sério para uma das provas mais importantes do WTCR, a prova mais importante da Velocidade Nacional e um dos maiores eventos nacionais do desporto motorizado. Eis alguns excertos da conferência de imprensa: