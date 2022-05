Circuito de Vila Real: Cartaz apresentado, Velocidade Furiosa confirmado | AutoSport

Decorreu hoje em Vila Real a sessão de apresentação do Cartaz para a 51ª edição do Circuito Internacional de Vila Real. Numa sessão onde estiveram presentes o Município de Vila Real e a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real e os criadores do novo cartaz, a comunicação social ficou a conhecer as novas “cores” para este ano e o novo logotipo do Circuito.

Renato Costa, da Bisarro, apresentou os novos grafismos, pensados como uma viagem ao passado, olhando sempre para o futuro. Com um passado riquíssimo, seria difícil não lembrar e honrar a história do Circuito e o cartaz é uma espécie de testemunho, com carros de pilotos portugueses que venceram a prova transmontana. O resultado é um cartaz fantástico, com muito bom gosto, numa breve mas importante viagem pela história, com um toque de modernismo. Um cartaz para os amantes de corridas colecionarem.

No final da sessão, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real foi confrontado com a notícia avançada ontem pelo AutoSport, que referia a presença de uma equipa de filmagens para uma superprodução de Hollywood. Rui Santos confirmou que era verdade e que o filme em questão pertence à saga Velocidade Furiosa, sendo este o décimo filme. As filmagens decorrerão na região de Vila Real de Junho a Julho, movimentando mais de 600 pessoas nessa altura, todas elas ligadas à produção, sem contar com os meios locais que serão também usados. É claramente um feito para a cidade e para a região e a prova que o Circuito de Vila Real é uma montra única que deve ser preservada.