BoP atualizado para os carros da categoria TCR

O departamento técnico do WSC Group já anuncionou o BoP (Balance of Performance) para a temporada de 2020 nos carros da categoria TCR.

Assim, os carros terão os pesos mínimos de corrida estarão entre -10kg e +70kg, comparado com os 0kg a 60kg da época anterior. Todos os carros recebem um aumento de 20kg, deixando assim os Hyundai i30 N e o Veloster N, juntamente com os Lynk & Co 03 TCR como os mais pesados, com 1325kg. O mais leve é o Peugeot 308 Racing Cup, com 1185kg.