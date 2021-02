Audi Sport revela novo Audi RS3 LMS

A Audi Sport revelou o nova edição do seu modelo TCR, o Audi RS3 LMS. Derivado a última versão de estrada, este modelo começará os testes este ano e deve estar pronto para os clientes no final de 2021.

Esta nova versão inclui melhoramentos no motor, utilizando a nova geração de motores de dois litros da Audi. Um novo sistema de refrigeração e uma nova caixa de velocidades são também novidades no RS3 LMS.

Em termos aerodinâmicos, a Audi trabalhou com CFD para melhorar a passagem de ar na frente do carro. Em termos de travagem, um novo sistema de travagem foi desenvolvido para esta nova versão. A suspensão também traz novidades, com um sistema ajustável, em termos de minutos.

Para o chefe do departamento de clientes da Audi Sport, Chris Reinke, “é um orgulho lançar este novo carro. Desde o lançamento do primeiro, em 2016, que este é um pilar no nosso portfolio, correndo globalmente, com mais de 180 unidades produzidas”.

“A nossa marca está focada em produzir carros de turismos eficientes e com custos controlados para colocar nas mãos dos clientes. Acreditamos no futuro da classe TCR e esperamos continuar numa posição de liderança com o nosso novo modelo”, acrescentou Reinke.

“A Audi está comprometida com a classe TCR e o seu promotor WSC devido ao facto do desporto apoiar privados. Ao mesmo tempo, queremos que os promotores mantenham o espírito do TCR. Excessivos pormenores técnicos levam esta classe ao limite, com custos a elevar também. Estamos a fazer de tudo para isso não acontecer”, finalizou Reinke.