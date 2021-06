24h Nurburgring, Tiago Monteiro: “Foi a prova mais curta, mas nem por isso menos exigente” | AutoSport

Pelo terceiro ano consecutivo, Tiago Monteiro disputou as 24h de Nurburgring e pela terceira vez, terminou nos lugares do pódio entre os TCR. Nas últimas duas edições foi o vencedor, este fim-de-semana subiu ao terceiro lugar do pódio, numa corrida que foi encurtada devido ao nevoeiro que se fez sentir no circuito alemão.

Depois vencer a primeira corrida do FIA WTCR, o fim-de-semana de competição continuou para o piloto português que se juntou à Fugel Sport no Honda Civic Type R TCR para disputar umas das mais duras provas do automobilismo mundial. A fazer equipa com Nestor Girolami, Dominik Fugel e Cedrik Totz a prova decorria com normalidade com os pilotos a procurarem a terceira vitória consecutiva.

No entanto, durante a noite, a prova foi interrompida devido ao intenso nevoeiro o que permitiu aos pilotos descansar mais que o habitual: “Esta foi provavelmente a prova mais curta da história das 24h de Nurburgring mas nem por isso menos exigente. As condições adversas, muitas bandeiras amarelas e acidentes obrigaram a muito trabalho. Fizemos o melhor que podíamos nas primeiras horas de prova para chegarmos perto dos nossos adversários. Aliás, estivemos sempre na mesma volta. Todos na equipa fizeram um óptimo trabalho”, começou por explicar.

Depois, ao início da manhã de hoje quando a corrida foi retomada, as diferenças entre adversários não existiam, estavam todos juntos: “E aqui foram seis horas de lutas directas e intensas, sempre nos limites. Fiz um ‘stint’ longo, arriscámos muito pois queríamos muito a vitória e não tínhamos nada a perder mas infelizmente os nossos adversários estavam mais fortes e acabámos em terceiro”, continuou.

“Um resultado que nos enche de orgulho, pois foram três participações, duas vitórias e três pódios. Temos de estar orgulhosos deste percurso e eu, pessoalmente grato por integrar esta equipa e grato à Honda Alemanha pelo convite. Já estou a pensar na próxima oportunidade”, concluiu Tiago Monteiro.