WTCR, Tiago Monteiro: “Tudo está a ganhar forma e a competição vai regressar”

O FIA WTCR arranca a sua temporada de 2020 no próximo mês de setembro e Tiago Monteiro vai estar à partida do Campeonato com o Honda Civic Type R TCR da All-Ink.de Munnich Motorsport com Attila Tassi como companheiro de equipa. A marca nipónica contará ainda com Esteban Guerrieri e Nestor Girolami na All-Ink.com Munnich Motorsport.

As cores da sua máquina são agora reveladas e Tiago Monteiro está ansioso por regressar à competição: “Parece que tudo está a ganhar forma e que a competição vai mesmo regressar. Serão seis fins-de-semana muito preenchidos com quase sempre três corridas ao domingo! O objetivo é lutar pelo título mundial. Não tivéssemos sido assolados pela pandemia e estaria agora a preparar a ronda de Vila Real. Este ano não temos Vila Real mas espero conseguir resultados que permitam a todos os portugueses festejar. Estou muito entusiasmado e desejoso que setembro chegue, e claro regressar a essa fantástica cidade em 2021!”, disse o piloto português.