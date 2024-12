WRC: Rovanperä espera usar “truques” dos circuitos nos ralis

Kalle Rovanperä, bicampeão mundial de ralis, reflecte positivamente sobre as suas experiências em 2024, tendo feito um programa em part-time no WRC, com um programa de corridas em circuito.

Foi um ano com experiências variadas para o jovem piloto que venceu quatro das sete rondas do WRC pela Toyota. Terminou em quarto lugar na Porsche Carrera Cup Benelux – conquistando vitórias em Imola, Red Bull Ring e Zolder. A juntar a tudo isto, Rovanperä também testou um carro de Fórmula 1 da Red Bull e competiu na Porsche Carrera Cup Itália.

Rovanperä irá regressar a tempo inteiro ao WRC em 2025, embora o arranque da temporada seja feito nos circuitos, com as 24 Horas do Dubai antes do Rali de Monte Carlo. Rovanperä acredita que as corridas de circuito melhoraram as suas capacidades de condução, que espera aplicar aos ralis de asfalto, especialmente em condições de estrada limpas.

“Aprendi muitas coisas sobre mim próprio e sobre o tipo de coisas de que gosto e que tipo de coisas quero fazer na minha vida”, disse Rovanpera ao Motorsport. “Claro que também tenho aprendido como piloto nas corridas de circuito, penso que houve muitas coisas positivas. Se estiver sujo e houver muitos cortes e outras coisas, não é bem como uma corrida de circuito, mas se tivermos alguns ralis super limpos, como talvez seja o caso das Ilhas Canárias, espero que isso me ajude a ter boas sensações.”

No início deste mês, testou um Yaris Rally1 GR 2025 no Rallye National Hivernal du Devoluy, terminando em segundo lugar, atrás de Adrien Fourmaux, da Hyundai.