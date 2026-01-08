Winter Series regressa a Portugal em 2026

Competição internacional volta a animar o automobilismo ibérico

As Winter Series regressam em força no primeiro trimestre de 2026, trazendo a Portugal e Espanha algumas das competições mais relevantes do automobilismo europeu. O calendário, que combina provas em circuitos homologados pela FIA e condições climatéricas ideais durante o Inverno, inclui seis fins de semana de competição e cinco campeonatos distintos.

A organização comercial está a cargo da Gedlich Racing, enquanto a gestão desportiva é assegurada pela Race Ready, com quatro das séries — GT Winter Series, GT4 Winter Series, Formula Winter Series e Sports Prototypes Winter Series — a passarem por território português.

Além das provas regulares, o programa inclui ainda uma corrida de resistência de seis horas no Autódromo Internacional do Algarve, garantindo espetáculo e elevado nível competitivo.

Dois circuitos portugueses no arranque da temporada

O calendário foi estruturado para facilitar a logística das equipas, arrancando no sul de Portugal, com passagens pelo Autódromo Internacional do Algarve e pelo Autódromo do Estoril, antes de seguir para Valência, Motorland Aragón e Barcelona.

As competições realizam-se ao fim de semana, ficando quintas e sextas-feiras reservadas a sessões de testes privados, proporcionando tempo de pista acrescido a pilotos e equipas.

GT Winter Series: a referência das competições de Inverno

Categoria fundadora do projeto, a GT Winter Series mantém-se como a principal referência entre as competições fora de época. Em 2026, cumpre a sua sétima edição, reunindo classes e troféus monomarca de carros GT.

Estão presentes viaturas de campeonatos como DTM, GT World Challenge ou International GT Open, bem como modelos como Ferrari 296 Challenge, Porsche 992 GT3 Cup, McLaren Artura Trophy e Lamborghini Huracán Super Trofeo.

Cada evento conta com duas sessões de qualificação, duas corridas “sprint” de 30 minutos e uma prova de 55 minutos com paragem obrigatória nas boxes. A atribuição de pontos para a classificação geral considera o grau de competitividade de cada classe.

GT4 Winter Series: plataforma em ascensão

Na sua terceira temporada, a GT4 Winter Series afirma-se como uma oportunidade ímpar de preparação para equipas e pilotos que competem nesta categoria em crescimento. A grelha reúne algumas das melhores formações europeias, com Balance of Performance (BoP) definido pela SRO e pneus Pirelli.

Os carros estão distribuídos pelas classes AM, PRO-AM e PRO, conforme a graduação dos pilotos. Além da pontuação por classe, há também uma classificação absoluta do campeonato.

A série integra ainda viaturas GT4 sem homologação SRO válida e os Porsche Cayman GT4 CS utilizados em troféus monomarca.

Sports Prototypes Winter Series estreia-se em 2026

A principal novidade da temporada é a Sports Prototypes Winter Series, uma competição dedicada a protótipos fora da família LMP. O formato proposto é mais compacto e financeiramente acessível, promovendo a diversidade e a sustentabilidade das equipas participantes.

Formula Winter Series consolida papel de formação

A Formula Winter Series (FWS) confirma-se como uma peça essencial no desenvolvimento de jovens talentos europeus da Fórmula 4. Com o conjunto Tatuus-Abarth e pneus Pirelli, a categoria realiza três corridas por fim de semana e, pela primeira vez, conta com cinco eventos, incluindo o Autódromo do Estoril.

A FWS já formou vencedores dos campeonatos britânico de 2025 e espanhol de 2025 e 2024 de Fórmula 4, reforçando o seu papel como um verdadeiro viveiro de talento internacional.

6 Horas de Portimão regressam em fevereiro

Entre 5 e 8 de fevereiro, o Autódromo Internacional do Algarve recebe a segunda edição das 6 Horas de Portimão, prova de resistência independente aberta a carros GT, GT4 e de Turismo. O evento promete atrair equipas de topo e oferecer ao público nacional uma oportunidade única de acompanhar corridas de elevado nível durante o Inverno.