Winter Series: Mais de 40 carros em pista no fim de semana, no AIA

Sem tempo para arrefecer, o asfalto do Autódromo Internacional do Algarve recebe no fim de semana que se avizinha (25 e 26 de janeiro) mais uma animada e preenchida jornada de automobilismo.

Após os Porsche terem dado ordem de partida ao ano desportivo cabe agora o pelotão da Winter Series preencher as quinze curvas da ‘Montanha Russa’ num programa que colocará 42 carros em pista – divididos pelas três classes em discussão – que realizarão um total de oito corridas divididas entre sábado (3 corridas) e domingo com as restantes.

Considerada já como a série de eleição para algumas equipas dos GT’s e mesmo DTM prepararem as suas temporadas em ritmo competitivo a Winter Series anima assim o fim de semana em mais uma visita ao Autódromo Internacional do Algarve que até ao final de janeiro terá sempre motivo de visita para todos os fans do automobilismo.

horário

Sábado 25 de janeiro

13h30 – GT4 Winter Series Corrida 1

14h30 – Prototype Winter Series Corrida 1

15h50 – GT Winter Series Corrida 1

Domingo 26 de janeiro

09h15 – GT4 Winter Series Corrida 2

10h15 – Prototype Winter Series Corrida 2

11h35 – GT Winter Series Corrida 2

13h20 – GT4 Winter Series Corrida 3

15h00 – GT Winter Series Corrida 3