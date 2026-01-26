Winter Series: Fim de semana do Estoril marcado pela chuva

O Autódromo do Estoril encerrou o seu primeiro fim-de-semana competitivo da temporada com seis corridas intensas das Formula Winter Series, GT4 Winter Series e GT Winter Series, num evento promovido pela Gedlich Racing e com direção desportiva da Race Ready. Depois de um sábado marcado por condições difíceis, o domingo trouxe melhorias meteorológicas pela manhã e nova chuva durante a tarde, proporcionando corridas exigentes e resultados inesperados.

Na Formula Winter Series, a primeira corrida do dia foi dominada por Rocco Coronel, ao volante do Tatuus F4-T421 da Van Amersfoort Racing. O jovem piloto do Red Bull Junior Team recuperou de sexto para vencer, superando por menos de um segundo Dries van Langendonck, da Rodin Motorsport, com Thomas Bearman a completar o pódio.

A segunda prova, disputada sob chuva intensa, revelou-se decisiva ao nível estratégico. Oleksandr Savinkov conquistou uma vitória clara depois de vários favoritos serem obrigados a parar nas boxes para trocar pneus. Chiara Battig, que partira de 29.ª, e Mathilda Paatz, ambas futuras participantes na F1 Academy, completaram o pódio.

Na GT4 Winter Series, a SR Motorsport by Schnitzelalm esteve em evidência. Joel Mesch venceu a corrida sprint ao volante de um Mercedes-AMG GT4, seguido do companheiro Cedric Fuchs, enquanto Charlie Robertson herdou o terceiro lugar no BMW M4 GT4 EVO da L’Espace Bienvenue após penalização aplicada ao Porsche 718 Cayman GT4 RS CS de Frederik Zebis.

Na corrida de endurance, Mesch e Enrico Förderer voltaram a triunfar com o Mercedes-AMG GT4, apesar de uma penalização por incumprimento do tempo mínimo de paragem nas boxes, terminando à frente do Porsche da W&S Motorsport de Tim Horrell e Frederik Zebis. Tom Papenburg completou o pódio no Mercedes-AMG GT4 da CV Motorsport x JP Motorsport.

Entre as equipas portuguesas, destaque para a Araújo Competição, quarta à geral com o Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO de Bruno Pereira e Frederico Peters, e para a Zome Racing, que colocou dois McLaren 570S GT4 no segundo lugar da classe Club em ambas as corridas. Gonçalo Nobre da Veiga e Ivo Prada fecharam o pódio da classe na prova longa.

Na GT Winter Series, os GT3 regressaram ao Estoril com Mattia Michelotto a vencer a corrida sprint no Lamborghini Huracán GT3 EVO2 da Vincenzo Sospiri Racing, batendo o Mercedes-AMG GT3 EVO da SR Motorsport by Schnitzelalm de Jay Mo Härtling, enquanto Marcus Clutton foi terceiro no McLaren 720S GT3 EVO da Orange Racing by JMH.

A corrida de endurance ficou marcada por um desfecho dramático: Michelotto saiu de pista quando liderava e ficou imobilizado, permitindo a Oleksii Kirisheko vencer no Porsche 992 GT3 Cup atrás do Safety-Car, à frente de Kenneth Heyer e Jay Mo Härtling. A Liqui Moly Team Engstler recuperou do acidente sofrido na manhã e garantiu o terceiro lugar com Tim Hütter e Jonas Karklys.

O português André Fernandes, em Porsche 991.2 GT3 R preparado pela AF Motorsport, foi 12.º na primeira corrida do dia e não alinhou na segunda.

Após o fim-de-semana no Estoril, as Winter Series seguem para Valência, MotorLand Aragón e Barcelona, antes de regressarem a Portugal dentro de quinze dias para as 6 Horas de Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve.