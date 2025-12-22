Winter Series e Porsche Sprint Challenge abrem época de 2026 no Autódromo do Algarve

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) prepara um arranque de 2026 em alta rotação, com duas competições internacionais a animar o circuito de Portimão em janeiro: a Winter Series e a Porsche Sprint Challenge Sul da Europa.

​

Em plena segunda quinzena de janeiro, o traçado algarvio volta a encher-se de ação e de público, mantendo a tradição de um calendário fortemente internacional. A Winter Series será a primeira competição do ano, nos dias 17 e 18 de janeiro, seguindo-se a Porsche Sprint Challenge Sul da Europa, a 25 de janeiro.

​

A Winter Series regressa à “Montanha-Russa” algarvia como prova de abertura do seu campeonato de Inverno. Em 2025, o evento reuniu mais de 40 carros em pista e, em 2026, contará pela primeira vez com a presença conjunta de GT e protótipos, o que deverá aumentar ainda mais o número de participantes.

​

As corridas de resistência prometem duelos intensos e um forte componente estratégico, com gestão de ritmo, pneus e tráfego a marcar o desenrolar das provas. O regresso antecipado do som dos motores ao AIA, logo em janeiro, reforça o papel do circuito como palco de referência para testes e competição no período de pré-época.

​

Uma semana depois, a 25 de janeiro, será a vez da Porsche Sprint Challenge Sul da Europa voltar a ocupar as 15 curvas do AIA. Com pilotos oriundos de várias nações, a prova funciona como início de temporada para muitos concorrentes ao volante dos icónicos Porsche de competição.

​

Tradicionalmente, os pilotos portugueses têm marcado presença regular nas grelhas desta série, mantendo-se na luta pelos lugares de pódio e contribuindo para o interesse nacional em torno do evento. A forte imagem da marca e a competitividade equilibrada do pelotão fazem desta competição um dos pontos altos do início de ano em Portimão.

​

Com um mês de janeiro já repleto de ação, o AIA antecipa um 2026 novamente marcado por grandes momentos de competição nacional e internacional. O alinhamento de eventos de Inverno confirma a importância do circuito algarvio no panorama europeu, tanto para a preparação de equipas e pilotos como para a realização de campeonatos de referência.