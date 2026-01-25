Winter Series: Corridas animaram sábado cinzento no Estoril

O Autódromo do Estoril abriu oficialmente a temporada de 2026 da Winter Series com um sábado intenso, marcado pelas primeiras corridas e pela consagração dos vencedores inaugurais da GT Winter Series, GT4 Winter Series e Formula Winter Series. Entre qualificações disputadas em piso húmido, corridas condicionadas pelo clima e forte competitividade nas várias categorias, o circuito português voltou a afirmar-se como palco central do arranque da época internacional.

A jornada começou com as sessões de qualificação da Formula Winter Series, realizadas ainda com o asfalto parcialmente molhado após um aguaceiro matinal. Dries van Langendonck e Alfie Slater, ambos da Rodin Motorsport, garantiram a primeira linha da grelha para a corrida inaugural dos Fórmula 4, com o jovem belga a voltar a ser o mais rápido na segunda sessão cronometrada.

Durante a tarde, a primeira corrida dos monolugares decorreu sob condições meteorológicas difíceis e com intervenções do Safety Car, cenário no qual van Langendonck alcançou a sua primeira vitória em monolugares. O pódio ficou completo por Alfie Slater e por Levi Arn, campeão suíço de KZ2, igualmente estreante na disciplina.

Na GT4 Winter Series, a corrida de sprint foi dominada pelo Mercedes-AMG GT4 da SR Motorsport by Schnitzelalm, conduzido por Enrico Förderer, que converteu a pole-position num triunfo sem sobressaltos, apesar de um curto período de neutralização. Tom Papenburg, no Mercedes-AMG GT4 da CV Performance x JP Motorsport, terminou em segundo na sua estreia em provas de automóveis, enquanto Franz Linden colocou o Porsche Cayman CS no terceiro lugar.

Entre os portugueses, Gonçalo Nobre da Veiga foi quarto da geral no McLaren 570S GT4 da Zome Racing, resultado que lhe valeu a vitória na classe Club, com o colega António Duarte a fechar o pódio dessa categoria. Bruno Pereira, ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Araújo Competição, venceu a classe PRO/AM após um duelo intenso com Duarte, terminando a corrida com os pneus no limite.

O dia encerrou com a corrida de sprint de 30 minutos dos GT3 e dos troféus monomarca Ferrari, Lamborghini e Porsche, já em condições ideais de pista seca. Felix Hirsiger, no Ferrari 296 Challenge da Liqui Moly Team Engstler, impôs-se de forma clara, batendo o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 da Vincenzo Sospiri Racing, pilotado por Ignazio Zanon, e o Mercedes-AMG GT3 da SR Motorsport by Schnitzelalm, conduzido por Kenneth Hayer.

O único português inscrito na GT Winter Series, André Fernandes, terminou em 13.º lugar no Porsche 991.2 GT3 R, depois de entrar em pista seis voltas após o arranque, na sequência de trabalhos intensivos da equipa para reparar danos sofridos num acidente durante os treinos cronometrados da manhã.

Para domingo, está previsto um programa igualmente preenchido, com seis corridas entre as 9h00 e as 16h45, incluindo provas adicionais das três séries, uma corrida de GT4 com paragem obrigatória nas boxes e a derradeira contenda da GT Winter Series, com 55 minutos de duração. A organização mantém a Bancada B com acesso gratuito e disponibiliza bilhetes de paddock por 20 euros.