Winter Series arranca no Algarve com 32 máquinas GT de elite

A Winter Series abre o ano desportivo no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 17 e 18 de janeiro, com 32 carros de grande turismo alinhados nas categorias GT e GT4. A prova reúne pilotos europeus e internacionais numa das maiores grelhas GT3 da história da competição.

GT Winter Series com Mercedes-AMG em força

Os campeões em título da GT3, SR Motorsport by Schnitzelalm Racing, alinham dois Mercedes-AMG GT3 Evo para a temporada completa. Kenneth Heyer e Jay Mo Härtling pilotam o carro #11, enquanto Michael Sander — vencedor em 2021/2022 — e Moritz Wiskirchen assumem o #111.

A Mercedes conta ainda com a PTT Racing, liderada por Przemyslaw Bienkowski, recente campeão polaco de GT, além da CBRX by SPS (Dexter Muller), Grupo Prom Racing Team (Alfredo Hernandez) e NM Racing Team (Alberto De Martin e Branden Oxley) num GT2. A Orange Racing by JMH, vencedora convidada em 2025, também ambiciona o título geral com McLaren 720S GT3 Evo pilotado por Simon Orange e Marcus Clutton.

Ferrari e marcas variadas enchem grelha GT3

A Ferrari apresenta quatro 296 GT3, dois da AF Corse e dois da Olimp Racing. A Haupt Racing Team inscreve dois Ford Mustang GT3, a AF Motorsport um Porsche 991.2 GT3 e a Juta Racing um Audi R8 LMS GT3. A Liqui Moly Team Engstler estreia com Lamborghini Huracán GT3 Evo2, pilotado por Jonas Karklys e Tim Hütter na ronda inicial.

Classes Cup com disputa intensa

Na Cup 1 (Ferrari 296 Challenge), Friedrich Müller representa a Engstler, face a dois carros AF Corse, Álvaro Ramos (Araújo Competição) e Lukas Azzato com Alberto Cola (Kessel Racing). A Cup 2 reúne seis Porsche 992 Cup de PTT Racing, MS Racing, Nacente Racing, Team Steiner Racing, LMR Racing e Up2Race.

A Cup 4 (Lamborghini Super Trofeo) opõe Alessio Ruffini e Miloš Pavlović (Auto Sport Racing) a Petar Matić. Na GTX, Marcus Oeyenhausen pilota um BMW Z4 GT3 pela Classic & Speed.

Bilhetes e acesso ao evento

Os bilhetes custam 10 euros e dão acesso ao paddock, disponíveis em www.autodromodoalgarve.com. A organização destaca a diversidade de fabricantes e talento internacional para um arranque competitivo da temporada.