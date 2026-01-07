Winter Series animam o inverno da Península Ibérica

As Winter Series regressam no primeiro trimestre do ano como uma das mais relevantes plataformas de competição e preparação do automobilismo internacional, passando por alguns dos circuitos mais emblemáticos da Península Ibérica, incluindo dois em Portugal. O evento assume particular importância para o público, pilotos e equipas nacionais, ao reunir estruturas de topo do panorama europeu fora da época tradicional.

A Península Ibérica destaca-se como o palco ideal para estas competições, graças à elevada concentração de circuitos homologados pela FIA e às condições climatéricas favoráveis durante o inverno. Ao longo de seis fins de semana, com promoção da Gedlich Racing e organização desportiva da Race Ready, são disputados cinco campeonatos distintos, quatro dos quais com passagem por Portugal.

O calendário arranca no Autódromo Internacional do Algarve e no Autódromo do Estoril, seguindo depois para Espanha, com provas em Valência, Motorland Aragón e Barcelona. As corridas realizam-se ao fim de semana, ficando os dias de quinta e sexta-feira reservados a testes privados, otimizando a logística e o tempo de pista disponível.

A GT Winter Series, competição fundadora do projeto, entra em 2026 na sua sétima edição e mantém-se como a principal referência entre os campeonatos de inverno. Integra uma vasta diversidade de classes GT, incluindo GT2, GT3 e vários troféus monomarca, com um sistema de pontuação ajustado ao grau de competitividade de cada categoria. Cada evento inclui duas sessões de qualificação, duas corridas sprint e uma prova mais longa com paragem obrigatória nas boxes.

Na sua terceira temporada, a GT4 Winter Series afirma-se como uma ferramenta essencial de preparação para os campeonatos GT4 do sul da Europa. Com Balance of Performance definido pela SRO e pneus Pirelli, apresenta um formato com duas corridas sprint e uma corrida de resistência, distribuídas pelas classes AM, PRO-AM e PRO, mantendo igualmente uma classificação absoluta.

A grande novidade para 2026 é a Sports Prototypes Winter Series, dedicada a protótipos fora da família LMP, com um formato compacto e custos controlados. Já a Formula Winter Series consolida-se como um dos principais viveiros de talento jovem, especialmente para pilotos de Fórmula 4, oferecendo cinco eventos e três corridas por fim de semana, com a inclusão do Estoril no calendário.

O programa inclui ainda a segunda edição das 6 Horas de Portimão, prova de resistência independente a disputar entre 5 e 8 de fevereiro, aberta a viaturas das GT e GT4 Winter Series e a carros de Turismo, reforçando a atratividade global do projeto.