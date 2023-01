Zak Brown sobre interesse da McLaren no WEC: “nada acontecerá a curto prazo” | AutoSport

A McLaren quer cimentar a sua posição nos vários campeonatos onde a estrutura está inserida – Fórmula 1, Extreme E, Fórmula E e Indycar Series – antes de apostar no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), garante o seu CEO, Zak Brown.

A McLaren vir a participar no WEC no futuro, mas ainda é muito cedo para tal decisão, afirmou Brown quando questionado sobre o campeonato que já conseguiu atrair Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine, Lamborghini, Cadillac, além de manter-se a aposta da Toyota e outras equipas privadas, com o novo regulamento da classe Hypercar.

“Estamos muito ocupados com nosso portfólio atual”, disse Brown na primeira prova da Fórmula E da sua equipa. “Mas também olhamos para outras séries e isso inclui o WEC. Foi onde vencemos na nossa estreia em 1995 (24 Horas de Le Mans em 1995, com o McLaren F1 GTR, n.d.r.), mas acho que temos que nos concentrar em progredir na Fórmula 1. Além disso, há outros cenários que a McLaren precisa de administrar antes”.

O responsável máximo da McLaren salientou que continuarão a prestar atenção ao WEC, “mas nada acontecerá a curto prazo, pois queremos garantir que cada equipa seja capaz de se manter por conta própria, tanto em termos de equipa como de parceiros”. Brown ainda enfatizou o facto de os limites orçamentais poderem tornar mais previsíveis os orçamentos para cada uma das competições, podendo abrir portas à participação no WEC.