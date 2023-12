Yifei Ye torna-se piloto oficial da Ferrari | AutoSport

A partir da época de 2024, Yifei Ye será piloto oficial da Ferrari, depois de ter confirmado a saída do programa da Porsche na semana passada, tal como fez Matteo Cairoli e Dennis Olsen. O programa desportivo do piloto chinês de 23 anos com a estrutura italiana será anunciado em breve, salienta a Ferrari em comunicado.

Nascido em Xi’an, na China, após sua experiência em monolugares, Ye competiu em protótipos em várias séries de resistência internacionais nas últimas três temporadas. Em 2023, estreou-se na classe de topo do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) no protótipo LMDh da Porsche, tendo como companheiro de equipa o piloto luso António Félix da Costa, competindo em cinco corridas. Tem já três participações nas 24 Horas de Le Mans, em 2021, 2022 e 2023.

“Quando soube que ia ser piloto oficial da Ferrari, fiquei entusiasmado”, sublinhou o piloto chinês. “Para mim, é um sonho tornado realidade. Este novo capítulo desportivo que se abre com o ‘Cavallino Rampante’ é, sem dúvida, um marco na minha carreira”.

Quatro títulos em diferentes categorias destacam-se na carreira de Ye. O piloto tornou-se campeão francês de Fórmula 4 em 2016, vencendo 14 das 23 corridas do calendário, e fez o mesmo no Euroformula Open em 2020 com 11 triunfos. Em 2021, passou a ser o primeiro piloto chinês a integrar a equipa de fábrica de Maranello e terminou o ano com duas vitórias em campeonatos, ambas ao volante de protótipos da classe LMP2, no European Le Mans Series e no Asian Le Mans Series.

Antonello Coletta, responsável pelo programa de Hypercar da Ferrari, explicou que “é um prazer dar as boas-vindas a Yifei na Ferrari, um piloto que, apesar da sua tenra idade, tem sido capaz de emergir como um dos mais rápidos no Campeonato do Mundo de Resistência. Os excelentes resultados destacam-se na carreira de Yifei nas corridas de resistência: a partir deste ponto de partida, estamos confiantes de que podemos construir um caminho positivo juntos dentro da família ‘Cavallino Rampante’”.

Foto: Ferrari