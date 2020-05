WRT interessada nos regulamentos LMDh

A equipa WRT mostrou interesse nas regulamentações LMDh, através do chefe de equipa, Vincent Vosse. A equipa belga está agora a avaliar as suas opções depois da Audi ter anunciado que vai sair do DTM no final de 2020.

Em declarações à endurance-info.com, Vosse disse que a plataforma LMDh é algo que a WRT vê com muito interesse. Apesar do interesse, Vosse afirma que só quando se souber as regulamentações e especificações técnicas é que a equipa pode tomar uma decisão.

“Estamos a trabalhar nos LMDh há algum tempo. Mas, claro, ainda temos de esperar para ver tudo. Este produto (LMDh) é uma cópia dos GT3, o que significa que temos muitas razões para sermos bem sucedidos. E ter a possibilidade de correr em Le Mans, Daytona ou Sebring é excelente. Esta plataforma atrai diferentes fabricantes e, claro, a WRT está interessada.”

Vosse acredita que em termos de equipas privadas, as regulamentações LMDh podem trabalhar como se trabalha nos GT3.

“É um pouco como o Intercontinental GT Challenge, mas aqui iríamos ter um protótipo a correr à volta do mundo. A ideia era a WRT correr com apoio de fábrica nas corridas principais. Acho que o futuro do desporto motorizado vai passar por equipas clientes, mais do que programas 100% apoiados pelas fábricas.”