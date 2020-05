WEC, Zak Brown:” LMDh muito atrativos”

A McLaren está agradada com as novas regras anunciadas para o endurance. A regulamentação LMDh poderá fazer a equipa de Woking regressar aos sportscar e às corridas de longa duração.

Embora ainda não se conheçam os pormenores da regulamentação, que deveriam ter sido anunciados em Sebring, Zak Brown mostrou-se muito interessado embora reconheça que neste momento é dificil a McLaren apostar em mais uma categoria:

“Acho que as regras são ótimas”, disse Brown ao Motorsport.com “Houve uma grande reunião técnica [no fim de semana passado] entre o ACO, a FIA e o IMSA e eles chegaram a um entendimento ideal. Então, parabéns a eles por conseguirem um conjunto unificado de regras que eu acho extremamente atraente.”

“A McLaren entrar em novas formas de automobilismo não é um tema que iremos abordar agora por causa do que está a acontecer. Esquecendo isso, as regras tornam-se muito mais atraente para a McLaren e para o nosso desejo de querer voltar às corridas de sportscar.”

“Agora, o que precisamos fazer é ver, quando passarmos por esta crise, como estará o mundo, como será na Fórmula 1 e, a qualquer momento, quando entrarmos numa nova forma de desporto a motor, teremos em conta o timing, preparação, e as regras serem acessíveis.”

“Mas as regras que foram definidas são definitivamente algo que deixa a McLaren empolgada. Agora, precisamos ver como o mundo se desenvolve.”

A McLaren já tem o programa da Indycar em marcha e a adição de outro projeto seria imprudente nesta fase. Mas olhando ao valor que a McLaren pretendia gastar por ano (20 milhões de dólares) e o valor que deverá custar correr com os LMDh (metade) se o mercado responder favoravelmente, poderemos ver a McLaren em pista no endurance e quem sabe com portugueses a bordo. Filipe Albuquerque é piloto da United Autosports, a equipa de Zak Brown que corre no WEC e no ELMS, em LMP2, e que pode ser a base ideal para receber um projeto desse calibre.