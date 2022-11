WEC: Yifei Ye é o primeiro piloto confirmado da Jota com o Porsche 963 | AutoSport

Yifei Ye foi anunciado como o primeiro piloto do alinhamento da Hertz Team JOTA para o Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) com um Porsche 963 na próxima época. Yifei Ye continuará como piloto selecionado pela Porsche Motorsport Asia Pacifico em 2023 e juntar-se-á à Hertz Team Jota na classe hipercarro do WEC.

Ye, de 22 anos de idade, desfrutou de uma forte temporada em 2022, tanto em corridas de GT como de protótipos e regressou ao Médio Oriente no início desta temporada, correndo para Herberth Motorsport num Porsche 911 GT3 R, garantindo um lugar no pódio na prova final. Continuou o seu diversificado programa de 2022 com um regresso aos protótipos na European Le Mans Series, conquistando uma pole position e três pódios para a COOL Racing.

O LMDh da Porsche, o 963, vai fazer a sua estreia em pista nas 24 Horas de Daytone de de 2023 e marca o regresso do fabricante alemão à classe maior do WEC pela primeira vez desde 2017.

O piloto chinês fará parte da equipa Porsche 963 LMDh da JOTA que pode ainda vir a contar com António Félix da Costa e Will Stevens.