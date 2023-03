WEC: WRT inicia testes com o BMW M Hybrid V8 em maio | AutoSport

A equipa belga WRT vai iniciar os testes em pista com o LMDh da BMW o M Hybrid V8, preparando-se desta forma para vir a competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), a partir do mês de maio, segundo o que avançou o responsável da estrutura em entrevista ao Sportscar365.

Vincent Vosse confirmou que a sua equipa vai manter-se a competir no WEC na categoria LMP2 ao mesmo tempo que inicia os testes com o BMW M Hybrid V8. A WRT ainda prepara a sua participação no GT World Challenge Europe com os novos BMW M4 GT3.

“Vamos começar os testes muito em breve, em aio”, esclareceu Vosse à publicação. “Há regras sobre quantos testes podemos fazer e como temos de o fazer. Temos um plano para alguns testes, a BMW vai partilhar isso quando o quiserem fazer; não sou capaz de dizer onde ou quando vão acontecer, mas faremos testes suficientes para nos prepararmos”.

O responsável da WRT salientou que continuando a competir no WEC ao mesmo tempo que preparam a participação com o LMDh bávaro, a estrutura não tem capacidade para extensos testes, “será o suficiente”, garantiu. Originalmente, a WRT deveria assumir o programa LMDh da Audi, parceira da equipa belga durante muito tempo, mas depois deste ter sido oficialmente interrompido na primavera de 2022, a separação entre as partes aconteceu pouco depois, aliando-se a estrutura à BMW.