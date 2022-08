WEC: WRT confirma parceria com a BMW | AutoSport

Depois do anúncio do fim da parceira entre a WRT e a Audi, foi anunciada uma nova aliança entre a equipa belga e a BMW. A estrutura que durante os últimos 13 anos operou apenas maquinaria da Audi, à exceção do endurance onde usou protótipos, vai passar a trabalhar com o novo LMDh que se estreará no próximo ano no IMSA e que no seu segundo ano de vida competirá no WEC. Ainda não é certo que a WRT use os GT da BMW nas competições GT3.

A ambição da equipa em lutar pela vitória em Le Mans falou mais alto e depois da Audi ter dado um passo atrás no seu regresso ao endurance, a equipa belga foi à procura de novas soluções. O acordo com a BMW foi conseguido e assim a equipa terá ao seu dispor o BMW M Hybrid V8 para atacar o WEC e Le Mans. O plano inicial da BMW era de apenas participar no IMSA, mas foi recentemente anunciado que o WEC passaria também a estar nos planos da marca e hoje surge uma parceria com uma das estruturas privadas mais fortes da Europa.

“É fantástico ver como o nosso projecto LMDh tem vindo a ganhar força nas últimas semanas”, disse o CEO da BMW M, Franciscus van Meel, que assinou o acordo juntamente com Vincent Vosse e Pascal Weerts, da WRT, e Andreas Roos, director da BMW M Motorsport. “Primeiro o lançamento bem-sucedido do BMW M Hybrid V8, seguido pela decisão da Direção de aprovar o regresso ao WEC- e agora o acordo com uma das melhores e mais bem sucedidas equipas de endurance. Estamos orgulhosos e encantados por uma equipa de alta qualidade como a Equipa WRT ter concordado em assumir o nosso BMW M Híbrido V8 e competir com ele em Le Mans, e em todas as outras corridas do WEC. Poderemos ver a BMW numa grande posição em ambos os programas, com a BMW M Team RLL no IMSA e a Team WRT no WEC “.

“Todos nós na Team WRT estamos extremamente satisfeitos com o início desta nova parceria com a BMW M Motorsport e sentimo-nos honrados por nos associarmos a uma marca com um pedigree fantástico nas corridas”, disse Vosse. “A Team WRT foi lançada há treze anos e tem tido um sucesso contínuo em diferentes categorias, principalmente GT3 e corridas de endurance. Desde o início, as 24 Horas de Le Mans têm estado nos nossos planos e nos nossos sonhos, e fazer parte da nova era Hypercar era o nosso desejo mais forte. Para nos prepararmos para isso, lançámos um programa em LMP2 há dois anos, onde provámos ser competitivos e bem sucedidos, conquistando os títulos do ELMS do WEC, e também uma vitória à classe nas 24 Horas de Le Mans na nossa estreia. Entrar na arena LMDh com um parceiro forte como a BMW M Motorsport era o passo lógico e estamos não só entusiasmados com o desafio que temos pela frente, mas também gratos pela confiança da BMW M Motorsport em nós. Ainda me lembro de quando a BMW M Motorsport ganhou em Le Mans em 1999, pois eu era um dos pilotos da equipa na box vizinha. Iremos trabalhar arduamente para repetir estes momentos e vivê-los juntos”.