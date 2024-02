WEC: WRT confirma os pilotos para os dois BMW M4 GT3 | AutoSport

A WRT aproveitou a sua tradicional ‘Winter Party’, realizada na noite de ontem em Spa, para confirmar os pilotos que vão disputar a classe LMGT3 aos comandos dos dois BMW M4 GT3 da equipa belga.

Foram ontem celebrados os feitos da WRT em 2023 e lançados oficialmente os programas competitivos dos belgas para 2024, numa temporada em que estarão encarregues de operar os dois BMW M Hybrid V8 na classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), assim como os GT3 da marca bávara na classe LMGT3.

Tal como anunciado anteriormente, o BMW M Hybrid V8 #15 será confiado a Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann, enquanto que no #20 Robin Frijns fará dupla com René Rast e Sheldon van der Linde.

Em paralelo, a WRT vai inscrever no LMGT3 dois BMW M4 GT3. No carro #31, Augusto Farfus fará equipa com Sean Gelael, que se junta a partir do programa LMP2, e o novo recruta Darren Leung. No carro #46, Valentino Rossi vai disputar a sua primeira época no WEC ao lado de Maxime Martin e Ahmad Al Harthy.

“A época de 2024 será um marco na história da equipa WRT”, disse Vincent Vosse, diretor executivo da estrutura. “Ao embarcarmos nesta emocionante viagem, tenho muitas ideias na cabeça. A disputa do WEC e de Le Mans à geral sempre foi o nosso objetivo, enquanto equipa e a título pessoal. Agora o sonho torna-se realidade. Participar com um Hypercar, naquela que é provavelmente a era mais competitiva das corridas de resistência, defender as cores de uma marca mítica como a BMW, já é um feito em si mesmo, mas claro que queremos ser bem sucedidos neste novo desafio. Toda a equipa se preparou durante meses para isso e todos nós vamos dar tudo para sermos bem sucedidos. Não será fácil, nós sabemos, mas temos uma equipa extraordinária, um alinhamento de pilotos incrível, um grande carro e o apoio da BMW M Motorsport, onde encontrámos muitos velhos amigos e fizemos novos.

A WRT irá realizar dois programas este ano, o Campeonato do Mundo de Resistência e ainda o Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. “Em GT, tivemos um início positivo da nossa cooperação com a BMW no ano passado. Aceitamos os desafios, vencemos corridas, de resistência a e de sprint, e colecionamos alguns momentos memoráveis como os vividos em Misano. Mas queremos mais! Queremos melhorar, ganhar mais corridas, voltar a ser campeões. Penso que temos tudo o que é preciso, incluindo um alinhamento fantástico, e vamos tentar. Chegou a altura de mostrar que sabemos o que fazer, com a determinação e a paixão que sempre tivemos”, concluiu Vosse.