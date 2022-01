WEC: WRT com dois carros e Rui Andrade será um dos pilotos da equipa | AutoSport

A WRT vai defender os títulos de equipas LMP2 e pilotos com dois carros no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA em 2022. A equipa belga entrará em 2022 com dois Oreca 07 Gibson, um dos quais em cooperação com a REALTEAM Racing, sob designação REALTEAM by WRT.

No carro #41, o da REALTEAM by WRT, o primeiro nome confirmado é Rui Andrade. O angolano de 22 anos estreou-se com sucesso nas corridas de LMP2 no ano passado e na sua primeira temporada terminou em 3º lugar na série Asian Le Mans Series e venceu a categoria Pro-Am no European Le Mans Series, participando também pela primeira vez nas 24 Horas de Le Mans. Como já demos conta anteriormente, Andrade foi também confirmado piloto da Tower Motorsport para as 4 provas que compõem a Michelin Endurance Cup no WeatherTech SportsCar Championship da IMSA. No #31 estará Sean Gelael, que em 2021 foi segundo no WEC com aos comandos do #28 da JOTA.

Rui Andrade disse que: “Estou extremamente feliz por me juntar à REALTEAM by WRT para o programa completo do FIA WEC de 2022. A subida ao nível do Campeonato do Mundo tem sido um sonho meu e que melhor forma de o fazer do que juntar-me aos atuais campeões do LMP2 e vencedores de Le Mans. Estou orgulhoso de representar o meu país natal, Angola, ao mais alto nível das corridas de sportscars e estou grato aos meus patrocinadores Sonangol e Banco BAI pelo seu apoio contínuo. Mal posso esperar por começar a época para”.