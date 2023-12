WEC / WRC, Toyota Gazoo: Novo ano, novo visual | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing (TGR) revelou a nova imagem dos carros que irão competir no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA na época de 2024. É uma mudança radical, mas que resulta muito bem, pelo menos nas primeiras imagens.

Depois de vários anos a competir com o branco como cor predominante, com o perto e o vermelho também presentes, desta vez é o preto a ganhar mais força. Existem dois conceitos para a nova pintura em preto mate do GR YARIS Rally1 HYBRID e do GR010 HYBRID, que competem nos respetivos Campeonatos do Mundo FIA. Um dos conceitos é o “Speed”, que representa o nosso espírito “Hate to lose”. O outro é o “Protótipo”, que representa a criação de carros cada vez melhores, criados para o desporto automóvel e para continuar a evoluir. A nova imagem será utilizada não só no WRC e no WEC, mas também noutras competições em que a Toyota Gazoo Racing participe. É uma mudança de identidade visual radical, mas bem-vinda.